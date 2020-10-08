Erdoğan: Kovid-19 salgını son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri

Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumuna canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19, küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi." diye konuştu. Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edilmişlerdir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi. Erdoğan, "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." diye konuştu. "Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur." dedi. Erdoğan, "Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlerine rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor." dedi. AA

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