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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Erdoğan: Macaristan'ın desteği bizim için önemli

07 Kasım 2019, Perşembe 18:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin tam üyeliğinin AB’ye katacağı değerin birlik tarafından kavranmadığını belirten Erdoğan, bunun AB’nin kendi çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

Türkiye’nin Vişegrad Dörtlüsü’yle (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) ilişkisini daha da geliştirmek istediğini vurgulayan Erdoğan “Macaristan’ın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği destek kıymetlidir” dedi ve ekledi:

“Bizler NATO’da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü?

“DEAŞ’la mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Sadece El Bab’ta 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Aynı şekilde eşini yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık.

“9 yıla yaklaşan Suriye krizinde 1 milyon insan hayatını kaybetti, 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. BM hesaplamalarına göre kendi bütçemizden biz 40 milyar dolar harcadık. Ülkemiz bu yükü daha fazla tek başına taşıyamaz. 2015’te AB bize 3+3 milyar avro söz verdi, gelen sadece 3 milyar avro oldu. Hâlâ gelen bir şey yok. Biz gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara her türlü desteği vermek zorundayız.”

Etiketler: Türkiye, Macaristan, Erdoğan, destek
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