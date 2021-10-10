Erdoğan: Muhalefeti dönüştüremedik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Evet, tüm çabalarımıza, tüm emeklerimize rağmen, ülkemizdeki bu büyük dönüşümden, muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen AKP Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. AKP ve Cumhur İttifakı olarak elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Evet, tüm çabalarımıza, tüm emeklerimize rağmen, ülkemizdeki bu büyük dönüşümden, muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık. Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye’de statüko değişirken ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Türk siyaseti yeni bir yöne evrilmişken CHP’nin başını çektiği muhalefet, hala ideoloji, kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı tercih etti. Muhalefet eski Türkiye’nin kötü alışkanlıklarından, eski Türkiye’de siyaset yapmanın konforundan kendisini bir türlü kurtaramadı.” AA

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