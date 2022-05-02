Erdoğan, Putin ile görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmasının sonrasında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşmenin "büyük ihtimalle" yapılacağını açıkladı.

Bu anlaşmazlıktaki çözüm noktasının Türkiye olacağına da inandığının altını çizen Erdoğan, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" dedi. Suudi Arabistan ile son dönemde iyileşen ilişkiler konusunda da konuşan Cumhurbaşkanı, "Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Suudi kardeşlerimizin Türkiye'ye gelişleri hızlanacak,Türkiye Suudi münasebetleri çok farklı bir noktaya taşınacak" ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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