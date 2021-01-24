Erdoğan son seçimleri kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar’a konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de yenildiğini ve bunun konuşulmadığını belirten Babacan “Türkiye’de aslında 2018’den bu yana çok açık bir gerçek var. Bu gerçekte de dillendirilmiyor. 2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan, seçim kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir, ancak bir başka siyasî partinin desteği ile Cumhurbaşkanı seçilebilmiştir. 50 artı 1, bir başka siyasî partinin seçmenleri açıkça desteği ile olmuştur. Yine Meclis’teki iktidar çoğunluğu AK Parti’nin ancak MHP desteği ile sağlanabilmiştir. 2018 seçimleri aslında AK Parti açısından, Sayın Erdoğan açısından bir yenilgidir. Zafer değildir. Çünkü o güne kadar hep tek başına iktidar olabilen, bir parti ve kişi ilk defa ortaklara mecbur kalmıştır. Geldik, ertesi yılki yerel seçimlere. İstanbul’da, Ankara’da ne oldu? Cumhurbaşkanı’nın kendisi otobüs üzerinde ilçe ilçe dolaştı. Bir belediye başkanı adayı, bir Cumhurbaşkanı vardı. Ne oldu? Yenildi. Bunlar hiç konuşulmuyor. İstanbul’u, Ankara’yı kaybettiler” ifadelerini kullandı.