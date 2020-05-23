Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir." AA

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