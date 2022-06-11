"Erken seçim olmadan aday olamaz"

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı, anayasaya göre Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının mümkün olmadığı görüşünde.

Seçimlerin normal tarihi olan 18 Haziran 2023’te yapılması halinde Erdoğan’ın aday olmasının mümkün olmadığını kaydeden Prof. Dr. Yazıcı, “Ama seçimler 18 Haziran 2023’ten önce yapılacaksa, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye tam sayısının 5/3’ü yenileme kararı alırsa evet, aday olabilir. Erken seçim kararı olmadan Erdoğan üçüncü defa aday olamaz” değerlendirmesinde bulundu. Anayasada hüküm açık Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç de anayasa hükmünün açık olduğuna işaret etti. Independent Türkçe’nin haberine göre, Prof. Dr. Özgenç, anayasa hükmünün açıklığı karşısında böyle bir tartışma yapmanın çok anlamsız olduğuna vurgu yaptı. Tartışmanın gereksiz olduğuna değinen Özgenç, “Ama nihayetinde bu konuda böyle bir tartışma çıktığında mesele Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önüne gidecektir. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Kamalak da anayasa hükmünün açık olduğunu belirterek, seçimlerin normal zamanda yapılması halinde Erdoğan’ın aday olamayacağını söyledi.

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