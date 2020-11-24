Esnaf entübe oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’de esnaflarımız entübe olmuştur, nefes alamaz hale gelmiştir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir kez daha küçük esnaf için çağrıda bulunarak “Küçük esnafa destek ol Türkiye” dedi. Ekonomide acı reçete noktasına nasıl gelindiğine dikkat çekerken, ülke genelinde ekonomide de diğer alanlarda olduğu gibi negatif bir gidişatın olduğunu söyleyen Uysal, “Ülkemizin zorluklar içerisinde yol aradığını gözlemliyoruz. Daha evvel de çeşitli mecralarda söylediğimiz üzere, diyebiliriz ki; ‘Türkiye’de tek pozitif şey var o da korona virüstür’. Bunun dışında her şeyin olumsuz bir seyir izlediği, işsizlikten enflasyona, faizlere varıncaya kadar, adaletten liyakate kadar, demokrasiden tek adamlığa kadar, eğitimden sağlığa kadar her konuda ‘negatif’ bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Yok olma noktasındalar

Her yıl on binlerce esnafımız; kendisinin işveren olduğu bu ülkede, bırakınız ticaret yapmayı ve insanları istihdam etmeyi, kendileri işsiz hale geldiğini vurgulayan Uysal, “Her köşe başına kurulan AVM’ler, büyük sermaye sahiplerinin daha da büyümesi yolundaki destekler adeta küçük esnafımızı, mahalle esnafımızı yok etme noktasına getirdi. Küçük esnafımız zaten uzun yıllardır küresel, zincir market ve markalara yem edildi” dedi. Uysal şunları söyledi: “Çağrımız; bulunduğumuz mahallerde büyük sermayeye karşı iş yapamaz hale gelmiş, ekonomik krize ek olarak pandemi kısıtlamalarıyla daha da zor duruma düşen esnafımızdan alışveriş yapılması, onları nefes alır hale getirebilmek içindi. Çünkü şu anda Türkiye’de esnaflarımız entübe olmuştur, nefes alamaz hale gelmiştir. Bütün yedek akçelerini tüketmiş, bu salgına açıkta yakalanmış bir devlet olarak maalesef esnafımıza, vatandaşlarımıza maalesef gereken yardımı yapamadık.”