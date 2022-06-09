"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Faiz lobisine çalışıyorlar

09 Haziran 2022, Perşembe 17:11
SP Lideri Karamollaoğlu, “Yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının sebebi olarak faizi lobilerini gösteren Erdoğan, faizcilerin mihmandarı yani koruyucusu, rehberi olmaya devam ediyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, “İktidarın kendi ürettiği problemleri çözme vaadi ile karşı karşıyayız ama politikalarında da herhangi bir değişim yok, nerede yanlış yaptıklarını göremiyorlar. Herhangi bir iktidar kendi sebep olduğu problemleri göremezse onları çözeme ihtimal kesinlikle olmaz. Bugün hem bu iktidarın hem de ülkemizin en büyük probleminin burada yattığı kanaatindeyim. 3 haneli rakamları bulan enflasyon rakamlarının bu hale gelmesine kim neden oldu? Ne zaman Merkez Bankası rezervleri bu kadar eridi? Ne zaman faize bu kadar kaynak aktarıldı? Ortalama kira bedeli 5-6 bin lirayı, ortalama bir konut satış bedeli de 1,5 ile 2 milyon lirayı hangi dönemde buldu ve insanların ev alma hayalleri ne zamandan beri ortadan bütünüyle kalktı?” dedi.

Milleti perişan ettiler

“Bankacılık sektörünün 4 aylık dolar cinsi net dönem karı son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır” diyen Karamollaoğlu, şu şekilde devam etti: “Bankacılık sektörü 2021 yılı karı 92,8 milyar lira iken sadece 2022 yılının ilk 4 aylık karı 98,2 milyar lira oldu. Sektörün nisan ayında karı ise bir yıl öncesine nazaran yüzde 707,8 artmış. Akıl almaz. Bunun temel sebebi, çok açık. Millet faizle para kullanmasın diyenler, oynadıkları oyunla milleti perişan ettiler. Devlet, yüzde 26,36 faizle borçlanıyor, bankalar Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faizle para alıyorlar ama bu hazineye yüzde 26 küsurla satılıyor, bu nasıl mantık. Para transferi böyle oluyor. Yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının sebebi olarak faizi lobilerini gösteren Erdoğan, faizcilerin mihmandarı yani koruyucusu, rehberi olmaya devam ediyor.”

Halkın gerçek gündemi bu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Karamollaoğlu, “Halkın gerçek dertlerine ve gündemine sırt çeviren Sayın Erdoğan, yıllar önceki tartışmaları yeniden gündeme getirerek kaybettiği desteği kazanmaya çalışıyor. Üzerinden onlarca hafta geçmesine rağmen o günlerde ortaya attığı iddiaları ispat edemeyen Cumhurbaşkanı; geçim derdini unutturmak için milletimizi hassas olduğu meseleler üzerinden manipüle etme, kışkırtma yoluna gidiyor. İspat edemeyeceği iddialarla mütedeyyin insanlarımıza kendi dertlerini unutturmak isterken; bir yandan da ağza alınmayacak sözler sarf etmekten çekinmiyor. Kimlik çatışması ortaya koymaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya ciddi bir krizin eşiğinde

    ‘Aile diş hekimliği’ geliyor

    15 aboneden 1’inin doğalgazı kesiliyor

    Terör iftirası AB’den döndü

    Müslüman olan futbolcu Yakubu ismini aldı

    Faiz lobisine çalışıyorlar

    Süt zammı esnafı da vurdu

    Yumurtacılar: Batıyoruz

    Kira kavgaları daha da artar

    Liyakatın olmadığı yerde devlet çürümeye başlar

    Sivil darbe zihniyetini reddediyoruz

    Enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor

    Van Gölü'nde üzücü görüntüler

    Ankara'da istinat duvarı çöktü: 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi

    Hatay'da antrepodaki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

    Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz

    Meteoroloji: Yağışlar yurt genelinde devam edecek

    DSÖ gizemli hepatite ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Güdümlü yargı adalet dağıtamaz

    UAEA'dan İran'a karşı karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu vatan hepimizin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Böyle gitmez, sandıkta görüşürüz
    Süleyman KÖSMENE

    Yetmiş senenin hesabı
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye askeri operasyonun amacı
    Ahmet BATTAL

    Koalisyon yok ama Başbakan var!
    Genel

    Umut Kâşifi Bediüzzaman
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık evliliği azaltıyor
    Mikail YAPRAK

    Tamir edeyim derken...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sağ-Sol bitti-bitiyor; bitmeli ve gitmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.