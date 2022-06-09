Faiz lobisine çalışıyorlar

SP Lideri Karamollaoğlu, “Yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının sebebi olarak faizi lobilerini gösteren Erdoğan, faizcilerin mihmandarı yani koruyucusu, rehberi olmaya devam ediyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, “İktidarın kendi ürettiği problemleri çözme vaadi ile karşı karşıyayız ama politikalarında da herhangi bir değişim yok, nerede yanlış yaptıklarını göremiyorlar. Herhangi bir iktidar kendi sebep olduğu problemleri göremezse onları çözeme ihtimal kesinlikle olmaz. Bugün hem bu iktidarın hem de ülkemizin en büyük probleminin burada yattığı kanaatindeyim. 3 haneli rakamları bulan enflasyon rakamlarının bu hale gelmesine kim neden oldu? Ne zaman Merkez Bankası rezervleri bu kadar eridi? Ne zaman faize bu kadar kaynak aktarıldı? Ortalama kira bedeli 5-6 bin lirayı, ortalama bir konut satış bedeli de 1,5 ile 2 milyon lirayı hangi dönemde buldu ve insanların ev alma hayalleri ne zamandan beri ortadan bütünüyle kalktı?” dedi.

Milleti perişan ettiler

“Bankacılık sektörünün 4 aylık dolar cinsi net dönem karı son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır” diyen Karamollaoğlu, şu şekilde devam etti: “Bankacılık sektörü 2021 yılı karı 92,8 milyar lira iken sadece 2022 yılının ilk 4 aylık karı 98,2 milyar lira oldu. Sektörün nisan ayında karı ise bir yıl öncesine nazaran yüzde 707,8 artmış. Akıl almaz. Bunun temel sebebi, çok açık. Millet faizle para kullanmasın diyenler, oynadıkları oyunla milleti perişan ettiler. Devlet, yüzde 26,36 faizle borçlanıyor, bankalar Merkez Bankası’ndan yüzde 14 faizle para alıyorlar ama bu hazineye yüzde 26 küsurla satılıyor, bu nasıl mantık. Para transferi böyle oluyor. Yaşanan her türlü ekonomik sıkıntının sebebi olarak faizi lobilerini gösteren Erdoğan, faizcilerin mihmandarı yani koruyucusu, rehberi olmaya devam ediyor.”

Halkın gerçek gündemi bu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Karamollaoğlu, “Halkın gerçek dertlerine ve gündemine sırt çeviren Sayın Erdoğan, yıllar önceki tartışmaları yeniden gündeme getirerek kaybettiği desteği kazanmaya çalışıyor. Üzerinden onlarca hafta geçmesine rağmen o günlerde ortaya attığı iddiaları ispat edemeyen Cumhurbaşkanı; geçim derdini unutturmak için milletimizi hassas olduğu meseleler üzerinden manipüle etme, kışkırtma yoluna gidiyor. İspat edemeyeceği iddialarla mütedeyyin insanlarımıza kendi dertlerini unutturmak isterken; bir yandan da ağza alınmayacak sözler sarf etmekten çekinmiyor. Kimlik çatışması ortaya koymaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka