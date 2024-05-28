Filistin için eylem yapmak suç değildir

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ‘Filistin için 1000 Genç Hareketi’nden 5 gencin tutukluluk halinin sürdürülmesine tepki gösterdi.

Mehmet Kara - ANKARA

Açıklamasında, üniversite öğrencisi gençlerin hukuksuz şekilde tutulduklarını ve derhal serbest bırakılmaları gerektiğini belirten Yeneroğlu, “Filistin için eylem yapmak suç değil, onurdur. Sayın Erdoğan 20’lı yaşlarında olsaydı muhtemelen o da bu eylemlere katılır, o da benzer sloganlar atar ve o da tutuklanırdı. Dünyanın her yerinde Filistin için eylem yapanları alkışlayan iktidar, sıra Türkiye’ye gelince gençlerin hapiste tutulmasına göz yumuyor. Bu utanca derhal son verilmeli!’’ dedi.

Yeneroğlu şunları söyledi: “İktidarın slogan atmaktan öteye gidemediği, herkesin korkudan sustuğu, iktidar destekli bazı STK’lar birkaç cılız eylemi hariç kimsenin sokağa çıkmaya cesaret edemediği bir dönemde Filistin’de yaşanan büyük insanlık dramına, korkunç katliamlara ve Türkiye’nin İsrail’le yürüttüğü ticarete daha fazla sessiz kalamayan gençler seslerini yükselterek toplumun vicdanı oldu ve iktidarın İsrail’le ticarete son vermesine vesile oldular. İktidar bir taraftan Filistin için dünyanın her yerinde yapılan eylemleri alkışlarken, Türkiye’de yapılan eylemleri şiddetle bastırdığı gibi gençleri cezaevinde tutması, büyük bir utançtır.”