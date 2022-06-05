Fiyatlardan bîhaber iki kişi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da İskenderun ilçe kongresinde konuştu.

Babacan, “Dün Rakamları Ayarlama Enstitüsü TÜİK, geçen ayın enflasyon rakamını açıkladı. Neymiş, 12 aylık enflasyon neymiş mayıstan mayısa? Yüzde 73 buçuk. Herhalde inandırıcılığı artsın diye buçuğunu da ekliyorlar. Gerçek enflasyonun ne olduğunu, bizim esnafımız, çiftçimiz, çarşıya pazara giden vatandaşımız bilmiyor mu? Siz kimi kandırıyorsunuz. Vatandaş pazarda, markette, alışverişte gerçek enflasyonu görüyor, yaşıyor. Siz ne açıklarsanız açıklayın… Çıkın dürüstçe bu ülkede enflasyonun kaça çıktığını açıklayın… Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan herhalde iki kişi var: Biri Erdoğan diğeri Bahçeli. TÜİK de onlara yaranmak için neredeyse birileriyle yarışa girmiş durumda” dedi.

Hatay - Anka