DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatların sorumlusu olarak zincir marketleri işaret etmesine tepki gösterdi. Aydemir, “Elektrik, doğalgaz, otoyol, köprü geçişleri, peki bu fiyatları kim arttırdı?

Bunları da zincir marketler mi arttırdı? Bu fiyatları arttıran iktidarın kendisi. Asıl fahiş fiyatları siz uyguluyorsunuz” dedi. Denetim yapılmadığına dikkat çeken Aydemir, şunları söyledi: “İşte zincir marketler eğer yanlış yapıyorsa, tekelleşme, rekabeti önleme anlamında bir yanlış uygulamaları varsa, rekabet kurumunun işi bunu önlemektir. Eğer yine fahiş fiyatlar uygulanıyorsa Ticaret Bakanlığı vardır. Onun görevi bunları önlemektir. Kimi kime şikâyet ediyoruz. Herhangi bir soruşturma açılmış mı? Bunlarla ilişkili bir denetim yapılmış da belli bir sonuçları mı alınmış? Bütün bunlar olmadan, bütün bunlarla ilgili herhangi bir bilgi olmadan zincir marketleri suçlamak, hakikaten akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka