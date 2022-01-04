Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bayrampaşa Hali’ni ziyaret etti. Davutoğlu’na elindeki poşeti gösteren vatandaş, “Bak çöp topluyorum. Bak hocam çöp, çöp! Benim 3 tane çocuğum var. Bir tane yeni çocuğum oldu. Ben kime derdimi söyleyeceğim, ben sesimi çıkarttığım zaman hemen beni hapse atacaklar. Hocam yemin ederim ben açlıktan ölüyorum” diye dert yandı.

Davutoğlu ise “Hapse atamazlar. Hepimiz çıkartacağız sesimizi” diye cevap verdi. O görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Bu asil milleti, yiyeceğini çöpten toplamaya mahkûm edenler utansın. Bu iktidarla geçim olmaz; Geçim için, seçim lâzım” dedi. Haber Merkezi

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