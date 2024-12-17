“Gençlerimize hayal satmayın, hayata dahil edin”

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, “Üniversitelerde gençlerimize hayal satacağınıza onlara üretken olabilecekleri, yeteneklerinin el verdiği alanları gösterebilelim ve onları hayata dahil edecek bir plan program yapalım” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Saadet-Gelecek Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, üniversite eğitiminde yaşanan sorunları dile getirdi. Üniversite sayılarının artmasına dikkat çeken Özbudun şunları söyledi: “Eğer bu rakamsal veriler aynı zamanda nitelik artışına da işaret etmiş olsaydı elbette hepimiz çok memnun olurduk. Bu üniversiteler ise ne yazık ki yeterli akademisyen sayısına sahip değiller. Yeterli laboratuvar ve kütüphane imkanlarına sahip değiller hatta bu üniversiteler bir üniversitenin gerektirdiği mimarî yapıya sahip olmadıkları için apartman üniversitesi adıyla anılıyorlar. Keşke üniversite sayısını böyle kontrolsüzce arttıracağınıza gelecek vaat eden Şehir Üniversitesini hoyratça kapatmasaydınız, Boğaziçi Üniversitesi’ni tarumar etmeseydiniz. Dolayısıyla rakamlar her şeyi ifade etmiyor.”

“Meseleyi çok geniş bir eksende ele almak zorundayız”

Özbudun, “Türkiye’de öylesine güçlü bir ekonomik kriz var ki artık üniversiteyi kazanan öğrenciler barınma, gıda, kırtasiye ihtiyaçlarının gerektirdiği ekonomik güce sahip olmadıkları için üniversitelere kayıt yaptırmıyorlar. Hatta üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrenciler bile kayıtlarını donduruyorlar. Demek ki meseleyi çok geniş bir eksende ele almak zorundayız” dedi. Üniversite mezunu olmayan ara eleman eksikliğine dikkati çeken Özbudun, “Hem gençlerimiz üretken olacaklar hem de belki bugün bir üniversite mezununun elde ettiğinden daha yüksek bir gelire sahip olma imkanı bulacaklar. Üniversitelerde gençlerimize hayal satacağınıza onlara üretken olabilecekleri, yeteneklerinin el verdiği alanları gösterebilelim ve onları hayata dahil edecek bir plan program yapalım” ifadesini kullandı.

TBMM - Anka