İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ programı kapsamında geldiği Saray ilçesinde, Belediye Meydanı’ndaki esnafı ziyaret etti.

Ardından partisinin ilçe başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Ben bir küçük köyde büyüdüm, bizim çocukluğumuzda fukaralık diye bir kavram vardı. Gençler bilmez. Fukaralık başlamış. Yani işin yanma faslı bitmiş. Elli yaş üstündeki insanların üstüne başına bakın. Gençlerin yüzündeki ifadeye bakın. Esnafın elektrikten, girdilerden, maliyetten ve doğal gazdan kimi yerde su parasından şikâyetine bakın. Kırk yıllık işletmelerin 10 kişi çalıştırırken 5’e düştüğüne, 5 kişi çalışırken 2’ye düştüğüne bakın. Bu ne demek. Ekonomi durmuş demek. Kayırılmanın, betona gömmenin, üretimin bitmesinin sonuçları demek.” Eski bir üniversite hocası ve ilkokul öğretmeni olduğunu hatırlatan Akşener, “Türkiye’nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır” dedi.