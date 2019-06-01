Gereğini yapmaya devam ediyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Sayın İmamoğlu Millet İttifakı’nın adayı. Millet İttifakı’nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz.” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Çıray’a bir gazetecinin “İstanbul seçimleri süreciyle ilgili açıklama yapmanız gerekirse son durum nedir ?” sorusuna şu cevabı verdi: “Sayın İmamoğlu Millet İttifakı’nın adayı. Millet İttifakı’nın gereğini yapmaya ülke çıkarları açısından devam ediyoruz. İstanbul meselesi partiler üstü bir mesele haline geldi. Çünkü millet iradesinin gasbını yaşadık. Türk milleti bu skandalla hesaplaşmak zorundadır. Kendi iradesine kendi oyuna sahip çıkmak için hesaplaşmak zorundadır. Büyüklerimiz bize öğretti ki oy aynı zamanda namusumuzdur, bu anlamda İstanbul seçimlerinin Millet İttifakı lehine Cumhur İttifakı’nın 4-5 puan önünde biteceğini düşünüyorum. Bizim elimizdeki verilere göre öyle. Anketlere göre 2,5 ile 5 puan arasında fark önde gözüküyor. Meşrû sonuçlardan söz ediyoruz.” AA

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