Göçmenler Meriç’e atıldı mı?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, göçmenlerin Meriç Nehri’ne atıldığı yönündeki iddiaları sordu.

TBMM’ye verdiği soru önergesiyle bir jandarma komutanının Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderilen bir göçmen grubunu Meriç Nehri’ne attığına ilişkin iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soran Yeneroğlu’nun soruları şöyle: “Yukarıda ifade edilen suça konu olayın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda idarî bir soruşturma yapılmakta mıdır? Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma yapılmakta ise olaya konu eylemi gerçekleştiren jandarma komutanının kimliği tesbit edilmiş midir? İlgili jandarma komutanı açığa alınmış mıdır? Söz konusu olay her yönü ile araştırılmakta mıdır? Olay çerçevesinde öldüğü iddia edilen göçmenlerin kimlikleri belirlenmiş midir? Aileleri ile irtibata geçilmiş midir? Bu tür olayların gerçekleşmemesi için Bakanlık nezdinde herhangi bir çalışma söz konusu mudur?” Ankara – Recep Gören

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