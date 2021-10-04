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5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Gürer: Maliyet artışını takmayın demek, zam yağmuruna işarettir

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan girdi maliyetleri karşısında adeta can çekişen üreticiye “Maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin” diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştirdi.

Çiftçinin, geçen yıla göre yüzde 150’den fazla zamlanan gübreyi alacak parasının olmadığını belirten Gürer, “Bu mantık ne üreteni, ne de tüketeni koruyan bir mantıktır. Tarım ve Orman  Bakanının bu sözleri, aracılık sisteminin aşırı kârla para kazandığı sistemin devam edeceği anlamını taşıyor” dedi. 

Pazarda taneyle alışveriş

Girdi maliyetlerinin aşağı çekilememesi halinde, ürünün tüketiciye pahalı bir şekilde ulaşmaya devam edeceğinden endişe edilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, “Semt pazarlarında gramla ve taneyle alışverişin yolunu açan anlayış, ne yazık ki vatandaşı, gramla bile alışveriş yapamayacağını duruma sokacaktır” ikazında bulundu.

Ankara - Ahmet Terzi 

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