Güya faizle mücadele ediyorlar

DP Lideri Gültekin Uysal, “Geçen yıl Ocak ayında 21 Katrilyon faiz ödenirken, bu yılın Ocak ayında 121 Katrilyon ödenmiş. Güya dillerine bakınca faiz lobileriyle mücadele ediyorlar” dedi.

Yeni Asya - Kütahya

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’yı ziyaret etti. Partisinin seçim çalışmalarına katılan DP Lideri Uysal, DP GİK Üyesi İlhami Özatağ, DP İl Başkanı Hakkı Yağız ve DP Kütahya Belediye Başkan adayı Servet Bilgin, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, parti teşkilatlarıyla birlikte Pekmez Pazarı, Dönenler Meydanı, Sevgi Yolunda esnaf ziyareti yaptı, caddelerde vatandaşlarla sohbet etti. Demokrat Parti seçim standını ziyaret eden Uysal, seçim standında yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi.

Bu kimin eseri?

DP Lideri Uysal şunları söyledi: “Akıl almaz politikalarla, gece yattım sabah uyandım. Ekonomist olduğumu fark ettim. Gece rüyamda elime bir diploma verdiler, artık dediğim dedik. Faizi indiriyorum diyen bir akılsızın attığı yanlış adımların bedelini bu ülkede hepimiz ödüyoruz. 2003 yılında emekli maaşlarının ortalaması asgari ücretin %36 üzerinde. Gelin görün ki bugün ne kadar biliyor musunuz? Hepiniz yaşıyorsunuz değil mi? Ortalama emekli maaşı asgari ücretin %28 altında. Peki, bu kimin eseri? Şimdi diyorlar ki, sanki karlı dağdan kar bağışlayacaklar. Geçen yıl Ocak ayında 21 Katrilyon faiz ödenirken, bu yılın Ocak ayında 121 Katrilyon ödenmiş. Faizci. Güya dillerine bakınca faiz lobileriyle mücadele ediyorlar. 1.8 Milyar dolara geçen yıl tekabül ederken bu yıl 9 Milyar Dolara tekabül ediyor. Peki, bu kimin hakkı? Yarınlara dair ülkenin ödeyeceği maliyeti katmerlendirerek Üçe, beşe, ona, yirmiye katlayarak kim ödeyecek? Sizler bizler ödeyeceğiz. “

Çocuklarının gemileri İsrail’e gidiyor

Uysal, şunları söyledi: “Bakmayın şimdi Gazze için gözyaşı döktüklerine. Siz hükümetsiniz, sizin meseleniz ağıt yakmak değil. Ama çocuklarınızın gemileri işleyecek! Vatandaşa gelince sormayın bunu, ne var bunda diye. Şuna hep inanıyorum. Kıt kanaat imkânlarla, bütçelerle bu büyük hizmetleri yaptık, bugün daha büyüğünü yapabiliriz. Yeter ki bu ülke namuslu insanların, ehil insanların olsun. Bildiğimiz klasik bir propaganda var. Neymiş? İktidardan olsun, Cumhur İttifakından olsun. İyi olsun! Olanlar ne yaptı? Belediyenin, belediye başkanının iktidarı muhalefeti yok. Başarılı olanı var, başarısız olanı var. İş kabiliyeti olanı var, iş kabiliyeti olmayanı var. Namuslusu var, namussuzu var. O açıdan bir kez daha sizlerin huzurunda haykırmak isterim. Namussuzlarla kazanacağımıza, namuslu insanların mücadelesini vermeye sonuna kadar devam edeceğiz.”

Ahlaki bir alternatifi ortaya koyacağız

“Onlar için siyaset, dava dedikleri tek şey, kendi fukaralıklarının rövanşını almaktan ibarettir” diyen Uysal, “Oysa biz; bu milletin varlığını şerefi bilmiş, namusu bilmiş, şerefi için siyaset yapan insanlarız. Türkiye’nin sıkıştığı bunlar gitsin, bunların yaptığını biz yağmalayalım dışında; Allah’ın izniyle milletin önüne bir ahlaki alternatifi hep beraber koyacağız. Biz milletimizin bize emaneti olan vergilerine, kaynaklarına her şeyine sahip olacağız. Sadece belediye hizmetlerine değil, Kütahya’mızın her meselesine sahip olacağız. Cesur insanlara ihtiyaç var. Yürekli insanlara ihtiyaç var. Ekibiyle beraber dava arkadaşlarımızla seciyemiz ortada. Bu haramzadelere, sureti haktan görünüp dini menfaat yapmış, menfaatini din yapmış bu sahtekârlara karşı haykırmalıyız” ifadelerini kullandı.