Halk bize kredi verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerin ardından ilk kez bir TV programına konuk oldu.

Özel, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Biz değişimin tarafındaydık. İnsanlar bize kredi verdi. Bu bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi verdi. 4 yıl boyunca sana yatırım kredisi verdi. Bir dahaki seçimde hatta yapmazsak yüzde 100 iktidarız. Bunun bir ayağı yerel yönetimler. Kibre kapılmazsak, ne oldum delisi olmazsak, birbirimize düşmezsek…” dedi. Haber Merkezi

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