Halkı, ekmek parasına muhtaç ettiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın yurttaşların fakirleşmesini ‘milliyetçilik’ adı altında gizlemeye çalıştığını ifade ederek, “Hükûmetin zenginleşmeden, refahtan anladığı üç beş tane zengin türetmek” dedi.

Babacan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da esnafa “Al keyif çayı iç” sözünü hatırlatarak, şunları söyledi: “Etraflarındaki yandaşlardan, konvoylardan halkı göremez oldular. Büyük ortağın partisine mensup bir vekil kalkmış ‘Kriz yok, iş beğenmiyorlar’ diyor. Bu milleti fakirleştirdiler, ekmek parasına muhtaç ettiler, bir de kalkıp vatandaşı suçluyorlar. Bunun nedeni toplumdan kopmaları. Halkla kaynaşamıyorlar. Sokaklara çıkıp bir dolaşın. Ama öyle ‘Eve ekmek götüremiyorum’ diyene ‘Al keyif çayı iç’ demeyin. Halkımızı dinleyin de öğrenin. Etraflarındaki yandaşlardan ve konvoylar dolusu arabadan dolayı halkı göremiyorlar.” Ankara - Anka

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