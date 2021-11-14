Hani paranın itibarı milletin itibarıydı

Demokrasi Ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dolar kurunun rekor kırarak 10 TL’ye çıkmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Paranın itibarı milletin itibarıdır” sözlerini hatırlatan Babacan, “Bu ülkenin insanları dolar 10 lira olunca ekmeğin 2 buçuk lira olacağını iyi biliyor. Döviz kuru artınca iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini ilkokul çocukları bile biliyor” dedi. Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, dolar kurunun 10 lira olmasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012’deki “Para tıpkı bayrak gibi millî marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır” sözlerini değerlendiren Babacan, şöyle konuştu:

TL ADI SANI DUYULMAMIŞ ÜLKELERİN PARASI KARŞISINDA BİLE DEĞER KAYBETTİ”

“Bu iktidar, bu milletin parasını da itibarını da pul etti. O gün bugündür, Türk lirası, sadece dolar karşısında değil, adı sanı duyulmamış ülkelerin parası karşısında bile değer kaybetti. Papua Yeni Gine Kinası, bu sözün söylendiği döneme göre Türk Lirası karşısında yüzde 86 daha değerli. Bulgar Levasının, Türk lirası karşısındaki değeri yüzde 110 daha fazla. ‘Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz’ diyenler, ‘rekabetçi kur’ diyenler, paramızın değersiz ve itibarsız hale gelmesiyle milletimize çok ağır bedeller ödettiler, ödetiyorlar.”

Ankara - anka