DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Babacan, 6 siyasî partinin bir araya gelerek hazırladıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları ile ilgili, “Böyle bir çalışmanın ancak geniş bir siyasî mutabakatla ve geniş bir toplumsal mutabakat arayışıyla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu mutabakatın da erken bir aşamada sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hele bir seçim olsun sonrasında bakarız, birkaç senede de parlamenter sisteme geçeriz gibi işi zamana yayan yaklaşımı da doğru görmüyoruz. Bizim kültürümüzde ne vardır ‘hayırlı işte acele ediniz.’ Bu bizim için önemli bir ilke. Eğer seçimlerden önce iyi bir hazırlık yapılır ve geniş bir mutabakat sağlanırsa güçlendirilmiş parlamenter sistem için gereken anayasa değişikliğinin seçimlerden sonraki ilk altı ay içinde hızlıca tamamlanabileceğine biz inanıyoruz. Yeter ki seçimlerden önce iyi bir hazırlık yapılsın” dedi.