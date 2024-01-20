Her parti sandığa sahip çıksın

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Adalet Bakanı Tunç’tan seçim güvenliğine yönelik açıklama geldi.

Tunç, “Sandıklara sahip çıkacağız, tüm partiler sahip çıksın. Herkes kendi oyuna sahip çıksın ki millet iradesi en doğru bir şekilde tecelli etsin” dedi. Artı Gerçek’in haberine göre, seçimlere kısa bir süre kala AKP Bursa İl Teşkilatı’nı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada seçime yönelik açıklama yaptı. Tunç, “Sandıklara sahip çıkacağız, tüm partiler sahip çıksın. Yani tüm partilerin hukukçuları olsun. Herkes kendi oyuna sahip çıksın ki millet iradesi en doğru bir şekilde tecelli etsin.” diye konuştu. Burada yaptığı konuşmada AKP’nin faaliyetlerinden bahseden Tun, yine yeni anayasa vurgusu yaptı.

Haber Merkezi