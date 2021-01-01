Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hükümetin “yargı reformu” hakkındaki planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ergin, “Rica ediyorum hükumet artık reform yapmasın. Çünkü her reform denildiğinde felâketler büyüyor. Her reform yapıyorum, yenilik getiriyorum dediğinde insanların alanları daralıyor, özgürlükler kısıtlanıyor, hukuksuz uygulamalar artıyor” cevabını verdi. Ergin, sözlerinin devamında, “Lütfen zahmet edip reform falan yapmasınlar artık. Bu reform kavramından da millet bıktı artık. Akşam reform, sabah reform, öğlen reform, böyle bir şey olur mu? Bir kere iyice bir çalışılır, bir sistem getirilip oturtulur. Ha bire iki, üç ayda bir reform olur mu Allah aşkına? Bu reformdan kurtulmak lâzım. Reform yapmasınlar, sadece yargıyı kendi vicdanıyla, kanunlarla, anayasayla, kendi hukukî anlayışı ile baş başa bıraksınlar, bundan daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.