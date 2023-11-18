Her şey hesaplanmıştı

İYİ Parti Grubu adına Antalya Milletvekili Uğur Poyraz,HEDEP’in Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önerge üzerine şunları söyledi:

“Hrant Dink katledildi. Katil Ogün Samast’ın yaşı, alacağı ceza, yatacağı süre bugün bu saat bile hesaplanmış bir şekilde katledildi. Yatacağı ceza belli. Hrant Dink’in ailesi bile bu cinayetin örgüt kapsamında işlenmesiyle alınacak cezaların değişeceği cezaları biliyor. Ama hala örgüt kapsamına ilişkin kamu görevlileri ile ilgili netleşmiş bir karar yok. Devlet, kutsal olmaz. Devlet saygın olur. Kamu görevlilerinin bağlılığı da sadece devlete olur. Bir cemaate, tarikata göreve başlamanız veya yükselmenize vesile olanlara bağlılık, bu bağlılığın ortaya çıkaracağı tek konu ise bir dönemin kahramanları bir dönemin haini olur.”

Ankara - Anka