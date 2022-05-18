Hesap sorulacak

Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığı’nın düzenlediği program için Aksaray’a gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Türkiye’nin dört nala felakete gittiğini belirterek, “Ülkenin yaşadığı sistematik çöküş, ekonomiden hukuka, demokrasiden eğitime her sahada renk veriyor” dedi.

Hesap sorulacaktır Uluslararası Yolsuzluklarla Mücadele Örgütü’nün Türkiye’de yapmış olduğu bir araştırmanın kamuoyuna yansıdığını söyleyen DP Genel Başkanı Uysal, ülkede vatandaşların yüzde 74’ünün yolsuzlukların arttığı yönünde görüş bildirdiğini belirterek şunları söyledi: Bu ülkeyi yanlış batağına saplayanlardan, sistematik olarak bu ülkenin bütün kaynaklarını yok edenlerden hesap sorulacaktır. Bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu’nu toplayanlar bilmelidir ki bu ülkedeki yolsuzlukların artması, terör örgütleri kadar milli güvenlik meselesidir. Biz diyoruz ki Milli Güvenlik Kurulu eğer bir değerlendirme yapacaksa, bu yolsuzluklarla ilgili bir çalışma yapmalıdır. Son 20 yılda çiftçi, esnaf ve dar gelirli vatandaşımız varlıklarını kaybederken, diğer tarafta iktidar ezebildiğince ezdi. Gelinen noktada çiftçimizin sayısı 500 binin altına düşmüştür. İktidara sormamız gerekir, bugün Türkiye, neden dünyada en çok buğday, ayçiçeği, pamuk ithalatı yapan ülkesidir? Bu sorunun cevabını almak zorundayız.

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