Hesap veren kimse yok

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 800 milyon doların üzerinde para harcanarak yapılan ancak çöp yığını halinde kalan Ankara’daki Ankapark önünde yaptığı basın açıklaması yaptı.

Ankara İl ve ilçe teşkilâtları birlikte geldiği Ankapark’ta Enginyurt, “Milletimizin, vatandaşlarımızın haklarını sormak üzere meydanlardayız. Yıllar önce Ankapark yapıldı, umutlar, müjdeler verildi. Ancak bugün geldiğimiz noktada milletimizin parasının adeta çöplüğe dönüştüğünü görüyoruz. 800 milyon doların üzerinde bir para heba edildi. Neticede Ankapark her geçen gün çürüyen bir mezbelelik haline geldi” diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen maalesef hesap veren kimse olmadığını söyleyen Enginyurt, “Ankara’yı parsel parsel parselleyenler, kendi arkadaşlarının ifadesiyle ‘her yeri parselleyenler’ maalesef Ankapark’ın olduğu araziyi de parselleyerek ve burada ölü bir yatırım yaparak Ankaralının, Türk Milleti’nin verdiği vergilerle bir hak gaspı yapmıştır. Buna rağmen hâlâ hesap vermemişlerdir” dedi.

Ankara – Ahmet Terzi