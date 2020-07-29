Hızlı tren sözü ne oldu?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 seçimlerinde Şanlıurfa mitinginde verdiği hızlı tren sözünün akıbetini sordu.

Karaduman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istediğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde “Şanlıurfa’nın Hızlı Demiryolu Projesi’nde yer alacağı sözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 seçimlerinde Şanlıurfa mitinginde vermiştir. Hızlı tren sözü şu ana kadar tutulmadığı gibi Kalyon İnşaat tarafından ihalesi alınan, uzunluğu 236 kilometre olan Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi’nde ihalenin tamamlanmış olduğu ancak bu projede Şanlıurfa’nın olmadığı basına yansımıştır” dedi. SP’li Karaduman şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; Cumhurbaşkanının Hızlı Demiryolu Projesi hakkında Şanlıurfa mitinginde Şanlıurfalılara verdiği sözden bilginiz var mıdır? Şanlıurfa’ya şu ana kadar hızlı tren gelmemesinin sebepleri nelerdir?” Ankara – Ahmet Terzi

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