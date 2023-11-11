Hukuk devleti yok sayılıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili ve Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını “darbe girişimi” olarak nitelendirirek, “Bu darbe girişimi mutlaka sonlandırılmalıdır! Yürütme gücünü kendine kalkan edinerek takınılan bu küstahça kalkışmanın hesabı mutlaka sorulmalıdır!” dedi.

Hukuk devletinin vatandaşlarının haklarını korumak için olduğunu belirten Yeneroğlu, “Hukukun ona göresi buna göresi olmaz… Bir yerde hukuk ayaklar altına alınıyorsa, mahkemeler işlemiyorsa, bırakın işlemeyi yüksek yargı makamları birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorsa bu millet olarak hepimizi ilgilendirir. Yaşanan süreç ve gelinen nokta herhangi bir hukuksuzluğun çok ötesinde adeta hukuk devletine karşı bir kalkışma hareketidir. Mahkemeler eliyle hukuk devletini yok saymaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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