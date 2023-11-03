Hukuk olmadan hiçbir sorun çözülemez

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, partisinin haftalık değerlendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi.

Babacan şunları söyledi: “Hukuk olmadan ekonomi olmaz, bu hükümet ülkenin gerçeklerinden habersiz. Gazeteciyi içeri alıyorlar. Tolga Şardan’ın da dediği gibi, ‘sadece gazetecilik yaptım’ Hukuk olmadan hiçbir sorun çözülmez, çözülemez. Biz son 5 senedir ‘Barınamayan gençler’ sorununa değiniyorduk. Şimdi ise barınabilen gençlerin de can güvenliği sorunu ortaya çıktı. Ailelerinden uzakta eğitim hayatlarına devam etmeye çalışan gençlerimizin hayatından sorumlu olan devlettir, devleti yönetenlerdir. KYK yurtlarının can güvenliği ve emniyet üzerinden derhâl incelenmesi gerekiyor.” Haber Merkezi

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