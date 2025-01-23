Hukuk zorlanıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “‘Failden delile’ gidilerek hukukun zorlanması ile gözaltı ve tutukluluk kararı veriliyor!” dedi.

“Dokunan yanar” algı çalışması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, son günlerde yaşanan tutuklama haberlerine ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Uysal açıklamasında, “Türkiye, Demokrasi serüveni içinde en acı tecrübeleri 27 Mayıs Darbesinden buyana Yargı’nın siyasallaştırılması sonucunu yaşadı ve maalesef yaşamaya devam ediyor! Ne kadar yazık; son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması da gösteriyor ki siyasetin zemini Adliye Saraylarına sıkıştırılıyor! Âdeta ‘failden delile’ gidilerek hukukun zorlanması ile gözaltı ve tutukluluk kararı veriliyor! Mesele hukukî değil siyasî!” ifadelerini kullandı.

Demokratik rekabeti yok ediyorlar

“Sözü bitmiş, iddialarıyla sınanmış ve altında kalmış AKP iktidarı muhalefeti aklınca ‘kriminalize ederek’ hedefe gidebileceğini düşünmektedir” diyen Uysal, “Son Yerel Seçim neticesinde deyim yerindeyse ‘ölümü görmüş’, sandıktan başarı çıkaramayacağını düşünen AKP iktidarı, Suriye üzerinden de üretmeye çalıştığı ‘hamaset’ yeterince işe yaramayınca demokratik rekabeti anlamsız hale getirmek ve yok etmek için belediye başkanlarından, gençlik kolları genel başkanlarına, parti genel başkanlarına çaresizlik içinde hukuk görünümlü siyasî dava yollarına başvuruyor!” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA