“Dokunan yanar” algı çalışması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da son günlerde yaşanan gözaltı ve tutuklamalar ile ilgili, “AKP ve Genel Başkanı Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu strateji ‘ölümü gösterip sıtmaya razı etmek’tir. Erdoğan’ın kendisi, ailesi, çevresi ve ‘suç ortakları’ ile ilgili her türlü isnadın önünü kesmek, söylenecekleri, canlarını sıkacak gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engellemek adına bir kurgu peşindeler” dedi.

“Türkiye’de herhangi bir etnik kimliğe, bir taassuba ya da düşünceye karşı değil kendine karşı olan herkese ve kişiye ‘ayrımcılık’ uygulayan bir ‘örgüt’lü yapı ile karşı karşıyayız” diyen Uysal, “Bugün muhalefetten isimlere yönelik adlî kolluk eliyle AKP’nin yaptığı şey şudur; Erdoğan için ‘Allah ömür verdikçe’ iktidarın önünü açacak anayasal değişikliğe ve kamuoyu desteğine halel getirecek, iktidarın tadını kaçıracak soruları soracak kim varsa onlara gözdağı vermektir. Bu bir ‘dokunan yanar’ algı çalışmasıdır! Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter!” değerlendirmesinde bulundu.

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