Hukuka ve demokrasiye âcil ihtiyaç var

“Yeni ekonomi programı”nı bugün açıklayan Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a, Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci tepki gösterdi.

Temurci, “Dolar 7.85’i bulmuş, milletin her gördüğünde krizi hatırladığı (baş)bakan bütün kanallarda konuşuyor. Hayır! Başarısız oldum, affımı istiyorum, milletimden özür diliyorum demiyor” dedi. Twitlerinde “Bıktık Yalanlarınızdan” etiketini kullanan Temurci, şu paylaşımı yaptı: “Yüzü asla kızarmadan devlet yönetiminde “yalan’ın nasıl kurumsallaştığını pişkin pişkin anlatıyor. Dünyadan pozitif ayrıştık diyor. İnanmayacaksınız, yeni dengelenme diyor, yeni normal diyor, hatta stratejik reformlar yapacakmış. Hızını alamayarak Covid-19’la mücadelede 494 milyar TL’lik paket açıkladıklarını söylüyor. Sıkı durun enflasyonu düşürdük, 2021’de % 5.5 büyüyeceğiz diyor. (…) Bu ülkenin yeni bir ekonomi programına değil, hukuka ve demokrasiye bağlı yeni bir iktidara ve yeni bir Hazine ve Maliye Bakanı’na âcil ihtiyacı var.” Ankara – Anka

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