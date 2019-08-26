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27 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Hüseyin Avni Sipahi'den Davutoğlu hakkında suç duyurusu

26 Ağustos 2019, Pazartesi 23:14
Demokrat Partili Hüseyin Avni Sipahi, Sakarya'da yaptığı konuşma nedeniyle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 'suçu bildirmeme' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşmada suç işlediğini öne süren Demokrat Partili Hüseyin Avni Sipahi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sipahi, Davutoğlu hakkında 'suçu bildirmeme' suçunu düzenleyen TCK’nın 278. maddesi kapsamında kovuşturma yapılmasını istedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Davutoğlu’nun 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yaptığını, bir dönem Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde söz ve yetki sahibi olduğunu hatırlatan Sipahi, Davutoğlu’nun 23 Ağustos 2019 günü basında bazı açıklamalarının yer aldığını, AK Parti'nin ilk kez Meclis'te çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Davutoğlu’nun basında yer alan açıklamalarına ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye’de yaşanan terör saldırılarına yer verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, sakat kalması, bir kısmının da sağlıklarına kavuşabilmek için halen tedavi oluyor olması karşısında tüm bu yaşanan insanlık suçu niteliğindeki olaylara sebep olup insan hayatına kasteden, bunları organize eden, bizzat içinde bulunan kişi veya kişileri yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere bilmesine rağmen açıklamayan şüpheli açıkça suçu ve suçluyu gizlemiş ve halen de gizlemektedir” denildi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: Ahmet Davutoğlu, Hüseyin Avni Sipahi, Demokrat Parti
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