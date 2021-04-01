İftar sofrasından daha mı kıymetli?

Akşener, “Mübarek Ramazan ayında toplu iftar yasakmış. Doğru bir karar. Peki bu fevkalÂde duyarlı arkadaşlara sormak istiyorum, sizin lebalep kongrelerinizdeki keyfiniz Allah’ın sofralarından daha mı kıymetliydi?” dedi.

Recep Gören - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, son açıklanan koronavirüsle mücadele kararlarına değinerek, “Mübarek Ramazan ayında toplu iftar yasakmış. Doğru bir karar. Peki bu fevkalâde duyarlı arkadaşlara sormak istiyorum, sizin lebalep kongrelerinizdeki keyfiniz Allah’ın sofralarından daha mı kıymetliydi? Kongrelerinize yasak getirecek bir durum yoktu da mübarek Ramazan’da mı aklınıza geldi? İşletmeler yeniden kapanacak. Genel merkezimize gelen bir restorancı anlattı. ‘Her açma ve kapama bize 35 bin liraya mal oluyor. Aldığımız yiyecek, et, sebzeyi ya dağıtmak ya da çürürse atmak zorunda kalıyoruz’ dedi.

Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar

AKP Kongrelerini eleştiren Akşener, “Sağlık Bakanı salona bile gelemedi utancından. ‘Bu konuyu gündemde tutmanın faydası yok’ diyor. Meali; ‘Lütfen bu konuyu kapatalım, verecek cevabım yok. Çok utanıyorum.’ Allah akıl fikir versin. Salgınla mücadelede durum aynı, hukukta, ekonomide, insan haklarında durum aynı. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar” şeklinde konuştu. “Bu iktidarın Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi kalmamıştır” diye konuşmasını sürdüren Meral Akşener şunları söyledi: “Çünkü milleti değil, koltuklarını dert ediyorlar. Çünkü vatandaşı değil, eşi dostu yandaşı zengin etmekle uğraşıyorlar. Çünkü Türkiye’nin değil, iktidarlarının geleceğini düşünüyorlar. Memleket sevgisi, millet davası, akıllarının ucundan geçmiyor. Ahlak, erdem ve doğruluk Ak Parti Genel Merkezi’nin kapısından giremiyor. Nitekim, ‘Güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim’ buyuran, efendimizin yolundan saptıklarından beri, iktidarları dikiş tutmuyor, kadroları iflâh olmuyor.”