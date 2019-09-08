İhaleler şeffaf olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malta Köşkü’nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ekrem İmamoğlu’na, israf olduğu belirtilen araçların iade edilmesinin ardından yeni bir araç ihalesinin açılıp açılmayacağı soruldu. İhaleye çıkılacağını söyleyen İmamoğlu, “İhtiyaca dönük araç kiralama ihalesine çıkacağız 2020 yılı için. Bu doğal bir süreç. Buradan politika üretilmez” dedi. İmamoğlu ayrıca görevdeki süresinin 31 Aralık’ta ilk 6 ayını doldurmuş olacağını hatırlattı, bu süre sonunda da ne kadar tasarruf yapıldığını açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca, elde edilen kaynaklarının kullanıldığı yerlerin de açıklanacağını belirtti. DW Türkçe’nin haberine göre, İmamoğlu israfı önleme, tasarruf ve seferberlik kavramlarının ana karakterleri olduğunu vurgulayarak, “İhale sürecinde bir devrime hazırlanıyoruz. İhale süreci, topluma açık ve şeffaf ihale dönemine dönecek. Burada toplum kazanacak. Aynı zamanda iş dünyası kazanacak. Yani bir elin, birkaç parmağı kazanmayacak” dedi.