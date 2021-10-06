İktidar için yolun sonu gözüküyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidar için artık yolun sonu gözüktüğünü belirterek, “Artık, mızrak artık çuvala sığmıyor. 3Y’yi yok etme vaadiyle iktidara gelen Erdoğan’ın yoksulluğu yöneten, yasakları normalleştiren, yolsuzluğun da üstünü örten yönetim anlayışı artık gün gibi önümüzde duruyor” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Sayıştay raporlarında AK Parti hükümetinin ve ucube sistemi yolsuzluk ve israf hız kesmediğini ileri sürerek, “Şu üstün yönetim becerisine bakar mısınız? Bakanlık şirketin kasasına 37.9 milyon lira fazladan ödeme yapmayı tercih etmiş. Yani beceriksizliğin faturası yine milletimize kesilmiş. Bunlar yalan diye cevap vermişler. Devletin bakanlığı, devletin denetleme kurumun yalancı diyor. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminde koskoca Türk devletinin düşürüldüğü durum. Sayın Erdoğan, bu atadığın bürokratlar sence kimi örnek alıyorlar? İsraf ve yolsuzluk bataklığına batmış bürokratların ilham kaynağı bizzat sensin” diye konuştu.

BÜTÜN SORULARIN SEBEBİ YENİ SİSTEM

Projeye değil ranta karşı olduğunu ifade eden Akşener, “Ucube sistem ülkemizin içinde bulunduğu tüm sorunların esas sebebidir. Bu durumun bir diğer örneğini Merkez Bankası’nın son kararlarında gördük. Yeni sistemle birlikte Merkez Bankası başkanlarının görev ve sorumluklarına bir güncelleme eklendi. O da sayın Erdoğan’ı memnun etme. Bu artışların sorumlusu Merkez Bankası Başkanı değildir. Çöp öğütür gibi bürokrat öğüten bu sistemin son kullanma tarihi yaklaşan bir bürokratın fazlasından değildir. Erdoğan, eminim ki bu olaydan elini yıkayıp çıkmak için Merkez Bankası Başkanı’nı yakın zamanda harcayacak. O nedenle sonradan açıkta kalmaması için şimdiden iş aramasını tavsiye ediyorum” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI KENDİNE YENİ BİR ADAY BULMALI

“Saray medyasına da bir tavsiyede bulunmak istiyorum” diye sözlerine devam eden Akşener, “Son üç buçuk yılda, Türkiye’yi hızla fakirleştiren Sayın Erdoğan yerine, Cumhur İttifakı’nın kendine âcilen, çok daha güçlü bir aday bulması gerekiyor. O nedenle, bir zahmet, gidin, Cumhur İttifakı adayını tartışın. Millet İttifakını da, artık rahat bırakın” dedi.