İmamoğlu, Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Davet için Erdoğan'a teşekkür eden İmamoğlu, "İşbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Davetin nedeni henüz açıklanmazken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarının söz konusu davete katılacağını belirtti. İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ankara'ya gidecek misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette ki şehirlerimizin, büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki. Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak, set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum."

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