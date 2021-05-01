'İnsanları dinden soğuttu'

Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’ın dine zarar verdiğini söyleyen Davutoğlu, “Hiç tereddüt etmeyin, 28 Şubat’a bir daha Türkiye’yi kimse geri getiremez. Bunun garantisi Erdoğan değil. 28 Şubat ideolojisi tekrar hortladıysa, 28 Şubat’ın ideologlarını sistemde paye veren Erdoğan’dır. Yaptığı hatalarla insanları dinden maneviyattan soğutan Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

“Ay sonuna kadar bütün ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmüş olacağım. Hepsinin ortak kanaati şu; iktidar partiler müthiş bir oy kaybı içindeler. İki; olağanüstü bir baskı var” diyen Davutoğlu, “Bir borcumuz var bu millete ve bu borcumuzu ödeyeceğiz. Bunu şahsileştirmek adına söylemiyorum. Bu milletin korkularını tırmandırarak siyaset yapanlara engel olacağız” ifadelerini kullandı.