İran: Attığımız adımların geri dönüşü var

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "AB ülkelerinin vaatleri gerçekleşirse İran, üçüncü adımdan vazgeçecektir." dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi durumunda Tahran yönetiminin "üçüncü adım"dan vazgeçeceğini ve atılan önceki adımlardan da geri dönüşün mümkün olduğunu söyledi. Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer anlaşmadaki vaatleri azaltma noktasında attığı adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin atacağı adımları bugünden ilan etmenin doğru olmayacağını ve son güne kadar AB ülkelerinin uygulamalarını bekleyeceklerini ifade eden Rebii, şöyle devam etti: "AB ülkelerinin vaatleri gerçekleşirse İran, üçüncü adımdan vazgeçecektir. Bu durum, Tahran'ın Avrupa tarafından atılacak adımlardan ne ölçüde razı olacağına bağlıdır. İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür." AA

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