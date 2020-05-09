İslâmî değerler bizim değerlerimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV’de soruları cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişte CHP’nin belki bazı kararları, düşünceleri, uygulamaları doğru kabul edilemeyebilir, yanlış da olabilir. Bunun en tipik örneği başörtüsü olayıdır. Başörtüsü olayını Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Size ne başörtüsünden? Kadın nasıl istiyorsa giyinsin” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin iki alana girilmemesi yönünde geleneği olduğunu, bu konuda milletvekillerini de uyardıklarını aktardı. Bu alanların Diyanet ve Genelkurmay olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, “İkisinin de sıcak siyasetin dışında kalması lazım. Bu iki alana sıcak siyaset girerse, toplumda ciddî kutuplaşmalara yol açar” dedi. Türkiye’de insanların inançlarını hedef alıp politika üretmek kadar yanlış bir şey olamayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “İnançlara saygı göstereceğiz. Bizim değerlerimiz var, İslami değerlerimiz var. İslâmî değerlere de saygı göstereceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Diyanetin toplumun bütün kesimlerine sıcak mesajlar vermesi, diğer kesimlerin de buna saygı duyması gerektiğini” ifade etti.