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24 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

İsrafı bırakın, çözüm bulun

23 Eylül 2021, Perşembe 18:30
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak’ta indiği maden ocağından hükümete seslendi.

“Maden ocağının içine girmiş gibi yurt odaları görüyoruz maalesef” diyen Babacan, şunları söyledi: “Gerçekten içler acısı bir durum. Türkiye’ye bu yakışmıyor. Türkiye 84 milyon nüfusuyla gurur duyması gereken bir ülke, genç nüfusuyla gurur duyması gereken bir ülke ama üniversiteyi kazanan, hem de büyük şehirlerde bu puanları tuttura tuttura kazanan gençlerimizin sadece maddi imkansızlıklar ya da yurt sorunu sebebiyle okuyamaması, okula gitmekten vazgeçmesi ya da çok ağır şartlarda hayatlarına devam etmeleri gerçekten bizi çok çok üzüyor. İçimizi yaralıyor. Bir an önce israfı bırakıp, bir an önce gençler için öğrenciler için ne kadar imkânı varsa bunları seferber etmesi lâzım. Çok israf var gerçekten, çok lüks harcama var. Bu kadar israf ve lüks harcama varken bunlardan kısılıp, tasarruf edilip mutlaka en önemli konu olan eğitime ve öğrencilerimize bu kaynakların yönlendirilmesi lazım.”

Zonguldak  - Anka

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