İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Onlara rağmen Kanal İstanbul’u yapacağız, inadına yapacağız” açıklamasını değerlendirdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal İstanbul açıklamasının bir gündem değiştirme çabası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul’da kanalmış vesaireymiş, başka gündemler yaratmak. Halbuki bugün şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var.” “İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran’ı hatırlatıyorum” diyen İmamoğlu, “İstanbul 1’den büyüktür. Nokta” diye konuştu.

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