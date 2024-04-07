“İstanbul düşerse Gazze düşer” diyenlerin geldiği yer

İsrail ile ticaretin kesilmesi için Taksim’de eylem yapan ‘Filistin İçin Bin Genç’ aktivistleri ters kelepçeyle gözaltına alındı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eylemde gözaltına alınanların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Gün gelecek, iktidarın organizasyonu dışında Gazze için eylem bile yasak olacak denilseydi kim inanırdı?” diye yazdı. Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen çok sayıda kişi, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Yeneroğlu, gözaltılarını eleştirdiği paylaşımda o anların videosunu paylaştı. Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul düşerse Gazze düşer sloganından geldiğimiz son durum Gazze için anayasal haklarını kullanarak protesto eylemi yapanlara 28 Şubat zorbalığı. Gün gelecek, iktidarın organizasyonu dışında Gazze için eylem bile yasak olacak denilseydi kim inanırdı? Ne kadar utanç verici...”

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