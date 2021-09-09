İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğiyle ilgili İYİ Parti ve CHP arasındaki görüş ayrılığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, “İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok, Akşener’le görüşüyoruz. Havuz medyası ‘Biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz’ diye çabalıyor” dedi. Geçen hafta “Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir” diyen Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bırakmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

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