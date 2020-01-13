Johnson'dan 'AB ile anlaşma' açıklaması

İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit sonrası AB ile İngiltere arasında tarifesiz, kotasız ticaret anlaşması yapılabileceğinden emin olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kuzey İrlanda'da 3 yılın ardından kurulan yeni bölgesel hükümetin yetkilileriyle Belfast'ta bir araya geldi. Başbakan Johnson'ı, Birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinden (DUP) bölgesel yönetimin Başbakanı Arlene Foster ile ayrılıkçı Sinn Fein'den Başbakan Yardımcısı Michelle O'Neill, Stormont Kalesi dışında karşıladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Johnson, Brexit sonrası Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya gelen ürünlerin ancak AB'yle bir ticaret anlaşması yapılamaması durumunda kontrole tabi tutulacağını ifade ederek, "AB'deki dostlarımız ve ortaklarımızla tarifesiz ve kotasız anlaşma yapacağımızdan eminim." dedi. AA

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