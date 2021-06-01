Kanal inadından vazgeçin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununu değerlendirdi.

“Ülkemizin iç denizi olan Marmara, aylardır müsilaj, diğer adıyla ‘deniz salyası’ artışıyla alarm sinyalleri veriyor” diyen Babacan, atık yönetiminin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Babacan ileri biyolojik arıtmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söylerken Erdoğan’ı “Kanal İstanbul inadından vazgeçmeye” çağırdı. Babacan, “Bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ama sadece yandaşları dâvet etmeyin” dedi. Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Şehir Zirvesi’nde söylediği, “İstanbul’a ihanet ettik ben de bundan sorumluyum” sözlerine atıfta bulunarak, “Doğaya sadece rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet, ‘İstanbul’a ihanet ettiğini’ itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet ihaneti itiraf eden, ama hâlâ inadından vazgeçmeyen bir zihniyettir” ifadelerini kullandı.

Bu nasıl bir akıl?

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan ve birçok canlı hayatını tehlike eden müsilajla ilgili bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Marmara Denizi alarm veriyor, #müsilaj denilen deniz salyası her yere yayılıyor, canlılar ölüyor! Ne tedbiri aldınız, ne yapıyorsunuz? Marmara Denizi’ni kurtarmak yerine inat uğruna siz hâlâ Kanal İstanbul sayıklıyorsunuz? Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir vicdandır?”