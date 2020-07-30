Kanal İstanbul çıldırmışların projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinden kuzeyde en fazla etkilenecek bölgelerin başında gelen Yeniköy ve Karaburun’da incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, incelemelerde bulunurken, “Bu işi destekleyen ve bu işe, ‘Mutlaka olsun’ diyen, iktidar adına bir avuç insan. Ne için istediklerini anlayabilmiş değilim. Buradan bir hemşehrim ‘Rant, para, para’ dedi. Devleti yöneten insan, milletinin cebine girecek parayı düşünür. Hem nitelikli olacak hem ahlaklı olacak hem kalıcı olacak hem de helal olacak. Yani bu çılgın değil, çıldırmış birilerinin yaptığı bir proje. Başka adı yok bunun” dedi.

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