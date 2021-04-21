Kanal İstanbul seçim projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili sorulara cevap verdi.

Sputnik’in haberine göre, İmamoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı bu projede ısrar ederken, altında birçok tez bulunduruyor. Bunlardan birincisi ‘devlet projesi’ olduğuna vurgu yaparak, bunun yapılması gerektiğinin şart olduğunu kamuoyunu aktarmak istiyor. Bu bir devlet projesi değildir. Bu bir seçim projesidir(…) Çok net, hani bir söz vardır ya; para, para, para… Bugün bunda ısrar edilmesinin tek sebebi tam da budur. Bugün bu ısrarı yapanların aklındaki tek konu buradan birilerinin para kazanmasıdır” ifadelerini kullandı.

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